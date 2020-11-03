案發前已恢復性趣　控方專家認為殺女友工程師非患抑鬱

年輕土木工程師涉於城巴上以廚房刀連刺33刀殺女友案，今（3日）於高院續審。控方傳召精神科醫生黃以謙作供，他認為被告案發時並沒有患上嚴重的抑鬱症，在抑鬱症9個病徵中，他僅出現失眠及工作時未能專注這兩個徵狀，而且他在事發當月與死者恢復性交，亦不符合失去性趣這個抑鬱徵狀。

黃醫生於案發後，曾在荔枝角收押所接見被告，當時他要求被告記下半個月內的心情起伏。雖然被告最終沒有每天都記錄當時心情，但從他的筆記中，仍可見到他有時高興有時情緒低落，並不符合抑鬱症中長期情緒低落的病徵。

黃醫生又指，抑鬱症有9個病徵，病人同時出現其中5項才算患病。而根據其診斷，被告在案發時只出現失眠及工作時未能專注這兩個病徵，故不認為他患有抑鬱症。

對於有辯方專家指被告患有嚴重抑鬱症，黃認為對方未有考慮事發當月的情況，如被告表示8月時曾對性交失去興趣，符合抑鬱症其中一個病徵，不過他在9月已恢復與死者性交。黃認為應集中觀察被告在案發當日的舉動，綜合他所得的資料加上被告在會面時所述作分析，他認為被告案發時並未患上抑鬱症。

現年25歲被告吳欣鍵，被控於2017年9月16日，在柴灣謀殺當時20歲的李倩姮。