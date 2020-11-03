政Whats噏：油尖旺區議員叻到爆　動議用催淚彈滅鼠

香港鼠患嚴重，區區都叫救命，油尖旺區議會食物環境衞生及工務委員會今日(3號)開會，講到大角咀南區及富榮區鼠患又群情洶湧，佢哋批評食物環境衞生署滅鼠不力，冇章法兼冇招數，期間區議員動議用催淚彈去滅鼠，仲要零反對下獲得通過。一粒催淚彈成本高達500港元，真係殺雞用牛刀，點解唔建議用手榴彈呢？

班區議員就鼠患問題展開討論，指出依家啲老鼠識遷徒及爬渠入屋，已經波及到其他地區市民；空置單位、垃圾房及建築工地等亦成為老鼠溫床，佢哋希望食環署能夠解決以上問題。

講講下，班泛民區議員仲話，鑑於去年鼠患問題並不嚴重，有議員質疑，是否去年因反修例示威發放的催淚彈「成功滅鼠」？最後動議研究催淚彈成分如何在對人體無害情況下滅鼠，議案更以12票贊成、0票反對、3票棄權下大比數通過。

呢個嚇人一驚又創意無窮的建議一出，我哋即刻翻查資料，原來催淚彈每粒成本高達500港元，用嚟滅鼠真係等於殺雞用牛刀，簡直係廢噏當秘笈。

食環署旺角區環境衞生總監林君厚對佢哋嘅動議真係唔知點答好，只係話該署已開展目標小區滅鼠行動，未來亦會分階段在全港後巷等黑點放置紅外線攝影鏡頭以監測老鼠行蹤，然後釐定滅鼠策略，從「食、住、行」三方面對付老鼠，如堵塞鼠洞、投放藥餌及捕鼠籠等。對於私人屋苑，食環署會提供技術指導及提供滅鼠藥等。