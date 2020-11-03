疑美容醫生操作儀器疏忽　女子下巴嚴重燒傷

美容安全一直備受質疑及關注。有美容監察組織指，收到一宗關於醫生操作醫療儀器涉疏忽的個案，有事主在一間大型美容院接受醫學美容「高能量療程超聲波拉提技術(Ultherapy)」時，疑因操作儀器的醫生疏忽，導致事主面部下巴位置嚴重燒傷，並出現水疱及色斑等情況。該組織已陪同事主向醫委會進行投訴，並促請政府立法規管醫療儀器操作及強制申報醫療事故安排等。

事主余女士指，自己於今年6月在一間大型美容院，接受高能量療程超聲波拉提技術後，下巴燒傷及出現水疱，並隨即向美容院反映。惟她直言，美容院態度反覆，雖然起初同意退還涉事療程的款項約10萬港元，並給予約2萬港元補償金，惟其後卻將責任推卸予負責醫生，並拒絕開出賠償支票，只着事主自行聯絡涉事醫生的律師。

余女士續指，該美容院代表雖曾陪同她到指定醫生接受3次診治，而有關醫生亦證實其因進行療程而出現燒傷的情況，但一直未獲美容院正面回覆願意承擔責任。她又稱自己自6月後，曾分別向皮膚科及整容外科醫生求診，至今花費約5000港元，加上花費大量精神處理事件，期望院方能承擔責任及賠償往後治療費，否則不排除會進行法律訴訟。

香港美容監察發起人、區議員袁海文接獲個案後，認為涉事醫生涉違反多項醫生專業守則，同時反映香港醫療儀器法例落後，沒有強制的申報醫療事故安排，亦沒有規管醫療儀器操作者，促政府盡快規管有關作業者。