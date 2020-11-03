涉旺暴期間縱火　游泳教練稱被威逼招供

游泳教練涉嫌於2016年農曆新年的旺角暴亂事件中，焚燒一面橫額而被控縱火，案件今日（3日）在區域法院續審。他辯稱被捕後因遭警方威嚇「唔好要我哋打你先認」，「你都唔想我哋搞你細佬」，他才會作出招認。

32歲被告陳舜堯，被控於2016年2月9日，在旺角用火損壞中國香港體操總會的一塊橫額。

控方指，被告在警誡下承認當日曾在旺角山東街「拆咗條banner(橫額)攞去燒」。但辯方指出，有關招認是被告在不自願情況下作出，反對將其警誡供詞呈堂。

警長梁永強出庭作供，他否認如辯方所指，曾以威逼利誘的手段促使陳作出招認口供。但辯方表示，警方於2016年8月18日早上到陳於秀茂坪順緻苑的住所樓下拘捕被告，當時梁永強已對他說：「你無掟磚唔會屈你，乖乖地認咗燒banner，唔好要我哋打你先認」。

及後警方到被告的住所搜屋，梁再威嚇被告說：「你都唔想我哋搞你細佬？你唔乖乖地合作嘅話，我哋唔知會點對佢」。

至於在警署進行錄影會面時，警員未有向被告覆讀及解釋被羈留人士的權利，而梁在會面室內再度利誘被告招供，說：「合作就咩事都無，無掟磚唔會屈你掟磚，燒banner最多守行為，一陣間乖乖地認晒啲嘢佢」，最終陳按梁的指示同意錄影，並表示毋須律師陪同。

不過梁否認辯方的指控，重申他無講過上述的對話。