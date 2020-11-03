菲傭返鄉後越洋向前僱主索償敗訴　上訴得直發還重審

菲律賓女傭返鄉後聲稱被前僱主無理解僱，越洋向對方追討賠償，成首宗外傭獲批准越洋視像作供的申索案件。她在去年被勞資審裁處被裁定敗訴後，向高院原訟庭上訴，高院今日(3日)裁定她上訴得直，指審裁官在判決時犯錯，將案發還勞審處重審。

本案上訴人Mallorca Joenalyn Domingo，於2016年6月10日起，以月薪4210港元，受僱於吳姓女僱主任家傭。至同年9月22日她被指弄傷僱主女兒的下體而遭即時解僱，她不服遂向女僱主追討代通知金、有薪假期、回鄉機票等賠償，金額共計逾8.5萬港元。

當時的審裁官認為上訴人和僱主兩人的證供各有瑕疵，並不足信，但就接納僱主女兒所述在洗澡時被上訴人弄傷其下體，因此裁定僱主有權將上訴人即時解僱。

原訟庭法官在判詞中就表示，關於受傷詳情，僱主與其女兒其實有不同說法，女兒說是被上訴人的指甲刮到，但僱主卻指上訴人多次指插女兒下體。審裁官判決時雖聲稱不採納僱主的證供，但在描述受傷事件時卻又引用她的的說法。法官認為審裁官在理解證供時可能出錯，故認為案件應當重審。