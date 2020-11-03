關愛基金通過延長綜援超租津貼6個月　將交由扶委會拍板

新冠肺炎重挫本港經濟，不少基層家庭生活捉襟見肘。政府早前建議延長向租住私樓的綜援人士提供一次性津貼6個月，至明年4月底；並於明年10月起，以新運作方式推行「支援在公立醫院接受治療後離院的長者試驗計劃」，至2023年9月底，料可惠及約2000名長者。消息指，關愛基金專責小組今日(3日)通過有關建議，將交由扶貧委員會考慮。

政府估計，延長綜援超租津貼的建議獲扶委會通過後，最早可在今年12月底公布詳情，並於明年1月起開始發放，預料須增加撥款約3377萬港元。

另外，「支援在公立醫院接受治療後離院的長者試驗計劃」因行政程序較多，部分服務單位亦設有不同的名額，市民須多花時間了解詳情，容易感到混淆。政府建議改善計劃，透過3個非政府機構，分別在九龍東、新界東及新界西設立過渡期照顧隊，與公立醫院的醫護人員合作，為離院長者提供為期4個月的過渡期服務，包括院舍住宿照顧等，避免他們過早入住安老院舍。政府預計，有關項目須額外增加撥款828萬港元。

專責小組成員施麗珊透露，疫情重挫打工仔生計，不少人被迫加入失業大軍，會議上曾討論向失業人士提供臨時現金支援，以及恒常化「N無津貼」等，惟暫時未有結論。