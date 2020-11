被質疑注射過多腎上腺素致病人腸潰瘍　涉事醫生指未有紀錄

腸胃肝臟專科醫生洪長錐被指在2015年,為病人A治療十二指腸出血時,注射過多腎上腺素及使用過多或不必要的止血夾,導致病人A十二指腸潰瘍大出血,需要再進行開腹外科手術,當時病人A十二指腸內至少流出1.3公升血,洪被控專業失德。醫務委員會今早(3日)繼續聆訊,被告洪長錐作供,反對控方質疑,辯方亦傳召當時外科手術主治醫生吳國際作供。聆訊延至本月15日再訊。

案情發生在2015年10月2日,病人A當時因十二指腸出血,在聖德肋撒醫院接受洪長錐的檢查。當時洪利用內窺鏡替病人注射腎上腺素,並使用多過3個止血夾(hemoclip)進行止血。控方昨日向被告提出多項質疑,包括治療過程毋須利用止血夾,放置止血夾位置錯誤及注射過多腎上腺素。

被告洪長錐反駁,重申止血夾有必要放置及位置正確,反問控方指出正確放置位置,控方未有回應。至於被質疑注射過多腎上腺素,醫委會審裁員馬宣立向洪提出質問,問及病人手術需注射腎上腺素,為何手術報告未有紀錄相關使用劑量,洪未有正面回應,僅指「I did not write down. I am sorry.(我沒有紀錄,對不起。)」

辯方其後傳召吳國際,被控方盤問外科手術相關細節,吳指5年的事情已經記不清楚,其後被控方追問,知否今天出席聆訊的原因,吳指知道。