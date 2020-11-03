被質疑注射過多腎上腺素致病人腸潰瘍　涉事醫生指未有紀錄

腸胃肝臟專科醫生洪長錐被指在2015年，為病人A治療十二指腸出血時，注射過多腎上腺素及使用過多或不必要的止血夾，導致病人A十二指腸潰瘍大出血，需要再進行開腹外科手術，當時病人A十二指腸內至少流出1.3公升血，洪被控專業失德。醫務委員會今早（3日）繼續聆訊，被告洪長錐作供，反對控方質疑，辯方亦傳召當時外科手術主治醫生吳國際作供。聆訊延至本月15日再訊。

案情發生在2015年10月2日，病人A當時因十二指腸出血，在聖德肋撒醫院接受洪長錐的檢查。當時洪利用內窺鏡替病人注射腎上腺素，並使用多過3個止血夾(hemoclip)進行止血。控方昨日向被告提出多項質疑，包括治療過程毋須利用止血夾，放置止血夾位置錯誤及注射過多腎上腺素。

被告洪長錐反駁，重申止血夾有必要放置及位置正確，反問控方指出正確放置位置，控方未有回應。至於被質疑注射過多腎上腺素，醫委會審裁員馬宣立向洪提出質問，問及病人手術需注射腎上腺素，為何手術報告未有紀錄相關使用劑量，洪未有正面回應，僅指「I did not write down. I am sorry.（我沒有紀錄，對不起。）」

辯方其後傳召吳國際，被控方盤問外科手術相關細節，吳指5年的事情已經記不清楚，其後被控方追問，知否今天出席聆訊的原因，吳指知道。