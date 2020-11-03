全球疫情惡化多個城市封城　專家倡收緊本港入境檢疫

全球的新冠肺炎疫情失控，歐美正爆發新一波疫情，多個城市相繼宣布封城。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，本港現時收緊入境檢疫措施是正確安排。他指歐美的確診數字以幾何級數上升，封城措施是否有效控制疫情仍屬未知數，加上有不少個案是抵港後才由「陰轉陽」，即登機前檢測呈陰性，但來港後卻變陽性，取消家居檢疫可防止他們在社區播毒。

歐美確診個案不斷上升，歐洲的確診病例在5個星期內增加一倍，已突破1000萬宗，當中英國確診人數突破百萬，美國亦快將突破1000萬。此外，愈來愈多國家出現新冠肺炎變種病毒，西班牙自6月起，出現新冠肺炎病毒變種，並命名為「20A.EU1」，自7月以來記錄到的新變種個案超過40%，9月更在瑞士、愛爾蘭、英國等地方錄得至少70%，當地專家估計會蔓延全球。

梁子超表示，新冠肺炎的病毒株不斷變種，目前全球大部分地區仍是以D614G病毒株為主，亦即香港目前正流行的病毒株。不過，他指即使目前未見有很明顯的變種病毒，但本身D614G亦會在不同地區衍生出不同的變種分支，而新品種一般有傳播優勢。他又指隨着傳播不斷發生，病毒亦會不斷適應，繼而會演變出新品種提高傳播性。惟他指以目前的變種病毒來說，現行研發的疫苗仍能有效針對，未對疫苗有效性造成明顯影響。