5名獨立工會候選人出戰　冀打破勞顧會選舉壟斷

勞工顧問委員會(勞顧會)的僱員代表選舉將於本月21日舉行，共有27個工會代表競逐5個席位，當中有5名來自獨立工會的候選人加入選戰。他們指過去勞顧會一直以崩壞選舉制度確立政府、資方及工會的正當性，剝奪港人勞工權益，故他們本周起將於五區設街站，冀以一人一票形式收集民意，以抗衡勞顧會內被建制派壟斷的聲音。

今次出戰勞顧會僱員代表選舉的5名獨立工會候選人，分別為香港金融業職工總會主席郭嘉榮、香港教育專業人員協會理事文浩然、香港酒店工會主席徐考澧，身兼社會及政治組織從業員工會顧問的沙田區議員李志宏及其工會理事雷謙凱。

5名候選人指出，只有根據《職工會條例》登記的僱員工會才有資格登記成為勞顧會選民，並以「一工會一票」及「全票制」方式選出代表，令勞工界被有多個聯繫工會的工聯會及建制派工會把持。因此他們首要政綱是改革選舉體制，讓打工仔可以「一人一票」選出代表。

他們擬於本月7日至21日在五區設置街站，呼籲市民進行象徵性公民投票，以表示支持5位由獨立工會派出的候選人，並以民間平台取代建制派已壟斷的話語權。