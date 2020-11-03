議規委員會通過修改《內務守則》方向　料年底前完成所有修正案

謝偉俊表示，按慣例將以2星期時間諮詢全體議員對修改《內務守則》的意見。(何天成攝)

立法會今（3日）召開議事規則委員會，討論修改《內務守則》，擬進一步防止泛民議員在議會拉布。委員會主席謝偉俊指，在方向性通過張國鈞的議案，按照慣例將會使用2星期時間諮詢全體議員的意見，然後召開會議檢視行文後，再交付內務委員會，預計年底前完成所有修正案。

會後泛民批評修改沒必要。委員會副主席梁繼昌指建制派包辦18個事務委員會後，仍在議事規則委員會上提出3個荒謬改動，包括限時選舉主席、限制就附屬法例的發言時間，以及將專責委員會議案排在議員議案之後。梁指民主派在議會屬少數，本次修改《內務守則》將令民主派更難監察政府。法律界議員郭榮鏗對建制派修改《內務守則》表示不解。議員楊岳橋指，修改將令議會功能弱化，批評建制派只顧效率不顧辯論。

建制派議員張國鈞指過去民主派一直濫用議事規則，認為修改《內務守則》可堵塞漏洞。張又稱，本次修改可避免泛民議員濫用提名程序癱瘓立法會，亦可讓議員有機會提出議員議案。

議員梁美芬認為本次只是稍作修改，希望議員善用議會時間，切勿浪費在處理程序。議員陳克勤認為，修改後任何人仍可參選委員會正副主席，並無削減議會職能，反而另一方面可繼續推動議員議案。