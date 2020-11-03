數十黑漢尖沙咀街頭拳棍互毆　警到場四散　樓上吧20人收告票

尖沙咀前日凌晨發生街頭打鬥事件！前日(1日)凌晨4時許，尖沙咀棉登徑有約60人發生群毆，參與打鬥的人士疑為黑幫和勝和及新義安成員。據悉，事件起因是兩黑幫成員在附近樓上吧，疑飲醉酒發生肢體推撞，雙方「吹雞」對峙，其後演變成街頭拳棍毆鬥，警方接報到場時，各人早已鳥獸散，有途人目擊事發經過，拍攝片段上傳至互聯網。

有關片段顯示，數十名大漢在街頭拳棍互毆，場面混亂，其中1名身穿灰色外套的男子，被多人以拳頭及棍狀物襲擊其背及頭部，灰衣男寡不敵眾，抱頭捱打，有人見狀將雙方隔開對峙，期間有人拋出疑似雪榚筒底座的環狀物，幸沒有人被擊中。

另有一片段拍到現場情況，拍片者與參與打鬥的數十人相隔1條街，高聲喧鬧叫囂，嚇煞途人，期間有的士駛經現場，的哥見狀開車逃走，惟仍有3名女子向群煞方向前行，片段到此結束。

打鬥事件發生後，警方接報到場，惟到場時現場已回復平靜，毆鬥的數十人早作鳥獸散，警方在附近巡邏搜索期間，發現棉登徑13-15號一大廈3樓的樓上吧有煙冒出，於是通知消防。消防到場，發現上址門口有一堆廁紙起火，火警原因有可疑，遂將案件轉交警方接手，案件暫列縱火，交由油尖警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

不過，警方於疏散期間，發現該樓上吧有約20人聚集，違反禁聚令，遂以涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》拘捕酒吧負責人，在場聚集人士則涉嫌違反「禁聚令」遭票控。