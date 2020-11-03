上海仔頭馬「金融趙」冇料爭坐館　被「阿頭」爆粗辱罵扮死狗

本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟上海仔郭永鴻的頭馬之一「金融趙」，去年曾爭奪和勝和坐館一職，惟因資歷不足加上「老千底」臭名遠播，雖獲上海仔力撐，最終仍落選。近日網上流傳一段影片相信是攝於去年選坐館時期，片中金融趙被和勝和時任坐館ETB爆粗辱罵「係咪你話事？」金融趙只能頭耷耷扮死狗，認真冇面。

網上今日(3日)流傳片段，片長約1分50秒，ETB與金融趙在一間夜店房間，期間ETB一邊講手機，一邊以粗口辱罵金融趙稱：「全部你嗰10幾人，你話?(你話事，你話事)，邊X個？你同邊X個傾呀?我係唔係度呀？X你老母X，你係咪替我呀？講乜X嘢?有乜好講?X你老母X，比X晒位你，X你老母X，你咪搞X掂佢囉，你玩X晒?收線啦!」

金融趙「死晒狗」指:「阿頭，你識我咁耐，我係咪啲咁嘅人先?我素來好尊重你（一件事，你做乜X嘢上台呀？），都唔到我話事（咁你出嚟講乜X嘢？），我幾時有講過嘢呀，阿頭，你係阿頭，你話事，我素來都好尊重你，問心講你話係咪先?（你唔好同我講呢啲嘢，你問吓點X樣?）」

金融趙繼續「扮死狗」，重複指：「阿頭，我素來都好尊重你，你點話咪點話囉，點輪到我話事？其實我根本係卒仔嚟之嘛，阿頭，你話ok咪ok囉，你話唔ok咪唔ok囉。(依家你哋話事呀?你上台做乜X嘢？）咁你問番佢哋（X你老母XX)，阿頭你想我點幫手？(使X你幫手!)你想我點配合?(使乜你配合，我話畀你哋聽，唔係你哋話X晒事嘅)。阿頭，我知唔係我哋話事！」ETB即拿起袋說「行街，行街，走!」拂袖離開，片段結束。

現年43歲的「金融趙」原名趙俊名，是金融界老千，以倫敦金騙局起家，曾三度涉及騙案入獄。消息稱，他多年前有一筆數由黑幫和勝和綽號「肥堅」出面「拆掂」，於是加入和勝和，跟隨上海仔郭永鴻。去年是和勝和選舉年，由於上次2016年換屆時該幫會曾因選2個還是3個坐館「鬼打鬼」，結果一輪腥風血雨後才由綽號ETB、寸仔及阿祖3人成為坐館。3年後再度選坐館，趙「放晒風」要爭做坐館，惟因聲名狼藉最終落選，由綽號志權及少韓兩人當選坐館。據了解，金融趙落選坐館主要是出身問題，加上上海仔已窮途末路，無力左右選舉。

消息指，金融趙曾三度入獄，惟之後利用其爪牙作為替死鬼。警方有組織罪案及三合會調查科前年採取打擊有組織倫敦金詐騙案的「高越」臥底行動，揭發有詐騙集團透過不同社交媒體例如WeChat等，吸納來自香港、內地、台灣、新加坡及馬來西亞等投資者，警方在掌握公司的運作及犯罪模式後，派臥底混入集團當經紀搜證。行動中有54人被捕，據悉多人為趙的爪牙，而趙則走法律隙「甩身」。