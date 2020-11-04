沙螺洞闢建生態池塘及人工沼澤　蜻蜓量激增三倍

綠色力量把原為稻米田的位置闢建成1500平方米的生態池塘。 (李華輝攝)

大埔沙螺洞一向有蜻蜓天堂的美譽，但濕地曾一度受破壞，環團綠色力量獲政府先後撥款約1750萬元進行修復與保育工作，今年成功闢建了1500平方米的生態池塘與1.3公頃的人工沼澤，後發現蜻蜓數量激增三倍，又首次發現瀕危物種。團體期望是次工作為試點，未來可修復更多具潛力的濕地。

沙螺洞生態重要性排名僅次米埔。然而，早年因部分村民不滿土地未能發展而大規模破壞，濕地變得乾涸。綠色力量在2017年首獲政府資助850萬元，在沙螺洞進行保育計劃，為期兩年，如今透過鄉郊保育資助計劃，再獲政府撥款約900萬元，延續工作，計劃於今年4月開始，為期兩年。

計劃涵蓋沙螺洞蓋11.5公頃的濕地、河溪、棄置農地等。團體重點管理約2公頃的土地，把原為稻米田的位置改為自然保育區，闢建了1500平方米的生態池塘與1.3公頃的人工沼澤。在去年7、8月獲城規會批准後，着手在去年12月開始修復一段60米的灌溉水道，把水由附近河流引到濕地，又在原為稻米田位置開始除草、挖掘人工池塘，又移植、插枝10多品種濕地植物，如三白草、薑花等，希望可以形成多元化的生態環境，現時水塘最深約40米。

池塘下方已成約1.3公頃的人工沼澤，其植物密度較高，有望吸引兩棲類動物。團體發現修復後蜻蜓數量較以往高出3倍，又首次在人工沼澤發現瀕危物種盧氏小樹蛙。另團體亦與非牟利團體合作推動有機耕作。

除重點管理土地，團體在餘下約9公頃的土地，一年進行4次大規模除草工作，用以控制外來物種，防止它們擴散攤分水資源，又在多個位置裝設攝錄裝置，統計附近的哺乳類動物，同時防止越野車駛入。

綠色力量高級環境事務經理單家驊指，重建濕地為一先導計劃，現時有所成效，會於日後修復更多灌溉水道，希望發掘更多有潛力的濕地。另外亦會透過舉辦不同種類的導賞團，增加市民認識。