何志平專欄：「攬炒」總統

昨天是美國大選之日，全球目光都聚焦在總統選舉的結果，大家都屏着氣，豎着耳朵的捕捉着每一階段的發展。

昨天遠在美方的老朋友留下耐人尋味和雋永的一句話，他語重心長的說：「不要只顧看着『地震』，要留意『餘震』。」

這使我拉到回憶中的今年三月底在紐約大都會看守所內聽到的一席對話。兩位鄰居在高談闊論着這年11月的總統選舉。「阿廷」是加利福尼亞州堅定的民主黨支持者，更是個廣見世面的知名律師。「海姆」是從德國引渡過來的銀行總裁，60多歲的德國人。

阿廷提起特朗普時特別的氣憤，說：「特朗普的撒賴作風和卑鄙人格引來天怒人怨。我看這總統選舉是『一個人的選舉』！對手民主黨拉個甚麼樣的候選人出來都不重要了，選民的選擇就是反對特朗普，和支持特朗普的兩個陣營。而特朗普這個人，多臉孔的甚麼都是，甚麼都可以做，他唯一不做的就是寬恕和大量，他記仇甚深，尤其是有仇必報，甚至加倍奉還的。」

旁邊的海姆忽然打開話匣子來：「75年前的這個時候，正是二次世界大戰的尾聲，德國納粹領袖希特拉推出了別號『尼祿法令』（Nero Decree ），是準備對德國全國進行系統性的摧毀！你們沒有聽過吧？我們在德國的都知道納粹第三帝國開始時在歐陸上所向披靡，全無敵手。轉捩點是1941年的夏天，德軍為了烏克蘭肥沃土地上的糧草，而東進蘇聯，開展了全球有史以來最艱難，最殘酷的戰鬥四年。蘇聯人從歷史中學到了教訓，倣效了130年前他們的祖先抵抗拿破崙的戰略。俄羅斯最大的優勢之一是其廣闊的領土，它迫使入侵者不斷的擴大拉闊供應線，每前進一步，供應線就變得更脆弱，而德軍只能盡量地從當地俄羅斯人民那裏掠奪食物和必需品以保生存。於是俄羅斯農民用他們的祖先對付拿破崙入侵一樣的手段來對付希特拉，農民把自己的村莊和農作物燒毀了，拒絕為侵略者提供生活所需和庇護所，迫使德軍只能依賴其脆弱的供給線，最後把希特拉弄得焦頭爛額，無功而還，並元氣大傷，最終全軍覆滅。這，就是著名的『焦土政策』了。」

海姆看到我們聽得興致勃勃，便繼續解釋的說：「1945年3月19日，面對國家滅亡之際，希特拉發布法令謂：我們用盡一切手段為我們國家的生存偉大而進行鬥爭，甚至在這帝國的領土上，用所有的方法削弱敵人的力量而阻止他們向我方前進。因此下令全國人民摧毀盟軍前進入來時可能有用的一切物料資源。這包括工廠、農場、發電廠、鐵路線、橋樑、軍事和補給設施，水壩等都將被炸毀或永久性廢掉，這就是把整個德國打回戰前沒有工業的經濟和生活水平，也就是在德帝國領土上摧毀一切的破壞性措施啊！」

阿廷感慨地說：「這人魔的心態是多麼的可怕！難道他對他的德國子民，偉大的日耳曼民族一點兒的善念也沒有？」

海姆嘆了一口氣，續說：「希特拉的焦土思想是這樣的：如戰爭打敗了，人民也沒有將來。也不必顧慮德國人需要甚麼來生存下去，最好就是不要給他們留下任何的東西。因為這國家的人民太軟弱無能了，未來的世界是屬於更強大的東方國家。在這場鬥爭之後，剩下來的都是下等的人種，好的強的都被殺光了！這就是說德國人太令他太失望了，導致他失敗了，剩下來的德國是不值得在戰後幸存下來的！」

阿廷義憤填膺的道：「特朗普是不會原諒我們美國人民拒絕他的，他更會對一個他認為已拒絕接受他的國家和人民進行報復，餘下來的日子就是他的焦土政策出台之時，如果他輸了，便和這國家同歸於盡！你說是嗎？」

我只好說：「在香港，我們也有焦土者，叫作『攬炒』，特朗普就是名副其實的『攬炒』總統！」