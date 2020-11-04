東方日報A1：特朗普VS拜登　1.6億選民主宰美國命運

4年一度的美國大選日當地時間周二舉行，近一億選民完成提早投票，總投票人數或高達1.6億，超越上屆1.38億紀錄。新罕布什爾州兩個小鎮率先舉行午夜投票，民主黨總統候選人拜登先拔頭籌，惟總統特朗普隨即反超前。在社會嚴重撕裂下，超過3,600名國民警衞軍士兵部署在16個州份，負責網絡安全、在票站當值及應付選後可能出現的騷亂，東岸及西岸多個城市的商店以木板圍封，以防發生暴力事件。

提前投票於前日結束，全國錄得近9,966萬人參與。其中，逾3,572萬人是親身投票，郵寄選票人數有6,393萬。在20個有政黨選民登記數據的州份中，參與提早投票的民主黨人接近2,200萬，佔總數45%；共和黨人近1,490萬，佔30.5%。在其中7個州份，親身提早投票的共和黨人近498萬，佔總數41.6%；民主黨人為425萬，佔35.5%。預料今屆大選總投票人數將超越上屆，有學者形容是百年一遇的「選民洪流」。

新罕布什爾州小鎮迪克斯維爾山峽於午夜零時起開始投票，拜登率先贏得鎮上全部5票。其中一名選民奧滕（Les Otten）是共和黨長期支持者，但他不認同特朗普多項政策，因此投票支持拜登。迪克斯維爾山峽南面20公里的米爾菲爾德緊隨其後開票，特朗普取得16票，反超只有5票的拜登。迪克斯維爾山峽、米爾菲爾德及另一小鎮哈特過往是全國最早投票的地方，已有60年傳統；但本年受新冠肺炎疫情影響，哈特改在日間舉行投票。

東岸佛蒙特州伯靈頓有選民於清晨冒着寒風排隊，等候票站開門。美國東西岸橫跨多個時區，印第安納州及肯塔基州是最早結束投票的州份；阿拉斯加州及夏威夷州則是最晚關閉票站的州份。今屆大選郵寄選票大增，可能增加點票時間，或未能在點票日公布選舉結果。

至少3,671名國民警衞軍士兵於大選日執勤，其中德州及麻省各自出動1,000人；亞利桑那州及亞拉巴馬州亦各自動員300人；威斯康辛州出動400人；肯塔基州派出280人；新澤西州則出動370人，協助回收郵寄選票。在關鍵搖擺州賓夕凡尼亞州，國民警衞軍士兵派出15人協助州務卿於點票時維持網絡安全。亞利桑那州及麻省的國民警衞軍將隨時待命，防止爆發騷亂。亞利桑那州的國民警衞軍將可應州長要求，迅速部署西部地區。

俄勒岡州州長布朗宣布，該州於周一至周三下午5時進入緊急狀態，並調配大批國民警衞軍待命。伊利諾伊州州長普利茲克亦表示，國民警衞軍進入待命狀態。紐約市、加州三藩市有商店、餐館在門口和窗戶築起圍板，以防發生暴力事件；警方亦增派人手，為可能出現的衝突作好準備。首都華盛頓市中心的道路，周二及周三不准汽車通行。澳洲外交部警告公民不要前往美國可能出現暴力的地區，並避免前往示威活動區域。

喬治敦大學法律中心研究所調查發現，俄勒岡州及賓夕凡尼亞州的票站近日有民兵組織成員持槍出現，部分人令選民無法投票，猶他州及愛達荷州亦有民兵組織揚言到票站監票。安全專家路易斯（Robert Lewis）相信，不論任何一位候選人當選，「反法西斯運動」（ANTIFA）的成員都會計劃發動一場大型騷亂，唯一目的是擾亂全球秩序、製造破壞、恐懼和恐嚇。

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