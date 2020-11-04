綠色先鋒：郊遊兼搬石　行山友共築山徑

疫情爆發以來，行山郊遊成為不少人假日的愛好，各大行山徑人頭湧湧，但不少市民卻忽略愛惜腳下的行山徑，導致幾年之間，多條行山徑的環境迅速惡化，山徑亦損耗不少。為保護本港山徑得以長存，有環保團體趁「香港山徑日」舉辦維修山徑物資搬運活動，在麥理浩徑邀請行山市民，將維修山徑的材料送往指定山頭，一同協助修復山徑。

「如果上針山，可唔可以幫手拎袋維修山徑嘅材料上針山山頂維修麥理浩徑呀？」上月26日「香港山徑日」當日，綠惜地球發起「自己山徑自己修，有你幫手搬」活動。在麥理浩徑第七段，有綠惜地球的工作人員擺設攤位，邀請路過的行山人士把約1公斤的維修山徑材料，從山腳搬運至針山山頂，材料稍後會交由郊野公園師傅或已受訓的義工，以手作方式修復山徑。期間有不少行山客參加，當中不乏一家大小。

「我行山行咗20年啦，山徑對於我嚟講就好似平時生活嘅一部分。」曾經6次參與山徑維修的義工Charles是一名行山「發燒友」，作為山徑用家，看見很多山徑出現水土流失、嚴重破損的情況，很渴望出一分力，協助維修山徑。他坦言，需要維修的山徑多數處於較高位置，無論是尋找天然材料維修，還是運送材料上山及招募義工，都有一定難度。雖然困難重重，但Charles認為在維修山徑的過程獲益良多，學習到大石疊砌的技巧及維修山徑的知識。

另一位義工阿輝本身是馬拉松運動員，平日經常會跑山徑，眼見山徑在10年間轉變極大，損耗愈來愈嚴重，作為山徑其中一個使用者，他坦言「有份用就有份做（維修）」，每個使用者都有責任修復山徑。作為運動員，維修山徑對其體能亦具挑戰，因要搬運材料至一些較偏僻及高處的山徑，「通常嗰啲山徑都係一啲冇咁多人去到嘅地方。」他指維修山徑令其重新認識大自然，並認為是一個回饋大自然的好機會，但不少行山市民卻缺乏保護山徑意識，對山徑損耗不為意。他希望市民提高山徑正確使用意識，好好保護山徑。

「我哋發現近年多咗香港人鍾意去郊遊行山，尤其近排疫情更出現一個抗疫行山潮。」綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙（Vivien）指很多山徑的損耗與郊遊人士的使用習慣有關，如擅自開闢捷徑等，近年一些熱門行山徑使用量及使用強度大增，更出現損耗，因此特意舉辦活動，邀請義工協助維修山徑，今年更邀請行山客一同參與，「外國一啲國家公園都會用類似嘅義工活動，去推廣山徑愛護的訊息。」她坦言並非每一段山徑都需要維修，要視乎沖刷問題是否嚴重、山徑用途及用家背景等來判斷。