網民熱話：女童跟大人馬路踩單車　車輛擦身過極危險

馬路上車來車往，小朋友不適宜在馬路踩單車，否則容易釀成意外。不過近日有人被拍到帶着幼童在繁忙的車道踩單車，不但沒有為幼童穿好保護裝備，更疑似自顧自踩，被網民大罵不負責任。

網民Kaki周日(1日)在Facebook群組「我食在元朗。你卻在大牌檔」上載車cam片段，當日下午6點左右，一名男子帶着女童沿元朗大棠路踩單車，期間一輛巴士在女童身邊駛過，場面驚險。拍攝者當時駕車跟在該巴士後，女童突然切入馬路中間，拍攝者立即減慢速度讓女童先行，又表示擔心對方被其他車輛撞到，所以慢駛「頂一頂」。拍攝者呼籲對方，「呢位爸爸如果可以的話，幫個囡買啲安全用品」。

有網民就認為該名爸爸相當不負責任，將女童置於危險，「完全好似唔理個女」、「教個細路女踩馬路，仲要係大人後面」。有網民亦指女童年紀太小，就算身穿裝備亦不適合在馬路踩單車，有人則諷刺道，「差唔多啦，生仔同踩單車一樣唔使考牌」。

網民有話說

Siu Wai Chan：完全好似唔理個女，同埋咁細個踩馬路真係好危險

周志良：就算個小朋友踩單車幾叻，都唔應該畀佢踩出馬路

Ivy Lee：教個細路女踩馬路，仲要係大人後面，直頭覺得佢想個細路女去死！

Zoenora Cheung：就算有安全用品咁細個都唔可以踩出馬路囉！其實真係可以報警拉佢

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