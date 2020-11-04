螞蟻上市失敗　香港公開發售申請股款不計利息分兩批退回

螞蟻表示，於周三(4日)就全部或部分不獲接納申請(根據公司已經進行的初步抽籤和分配確定)發送白表電子退款指示/寄發退款支票/退款(第一批退回)。周五(6日)就全部申請(只限於第一批退回項下尚未退回部分)發送白表電子退款指示/寄發退款支票/退款(第二批退回)。

對於透過白表eIPO服務申請並以單一銀行帳戶支付申請股款的申請人，第一批及第二批退回分別於周三及周五以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款帳戶。

對於透過白表eIPO服務申請並以多個銀行帳戶支付申請股款的申請人，第一批及第二批退回分別於周三及周五以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其白表eIPO申請上所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，第一批及第二批退回分別於周三及周五存入其指定銀行帳戶或其經紀或託管商的指定銀行帳戶內。

透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢其應獲支付的退款金額(如申請人透過向香港結算發出電子認購指示提出申請)。

以中央結算系統投資者戶口持有人的身份透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，第一批及第二批退回將於周三及周五透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時有效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查詢應獲支付的退款金額。緊隨將退款存入彼等銀行帳戶後，香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份活動結單，列出(就以向香港結算發出電子認購指示而提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言)存入其各自的指定銀行帳戶的退款金額。