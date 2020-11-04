柴灣興建新水務懲教大樓　議員關注社區設施問題

立法會工務小組委員會今早(4日)召開會議，討論在柴灣興建水務署總部暨香港及離島分署及懲教署總部大樓，以及在長沙灣污水泵房興建渠務署辦公大樓的撥款申請，2個工程項目分別涉款41.37億港元及21.575億港元。

議員郭偉強表示支持項目，他指自己同時身兼東區區議員，最初曾在區議會上討論增加公眾泊車位一事，希望能盡量調低泊車價格，詢問政府會否在大樓附近提供廉價的泊車位。議員周浩鼎詢問，能否開放大樓內的牙科診所給區內居民使用。議員胡志偉要求當局解釋，為2個政府部門共用同一塊土地的原因。議員鄭松泰則詢問懲教署大樓食堂是否容許水務署職員用膳。

發展局首席助理秘書長(工務)陳特揚回覆指，目前共有150個泊車位，收費會再檢討。他表示興建牙科診所是為了履行對職員的服務承諾，僅稱衞生署轄下有11間牙科診所可供市民使用，未有正面回應會否開放給居民使用。懲教署助理署長(行動)吳超覺說，大樓食堂按照實際需要而設計，落成後有200多個座位，主要讓懲教署人員或開會人士使用，亦會彈性安排員工用膳時間。

發展局常任秘書長(規劃及地政)甯漢豪表示，計劃起初打算分開2塊用地，但後來認為合併使用有善用土地資源好處，她續說，局方前期工作做得頗為深入，再透過用顧問形式深化項目。