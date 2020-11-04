教育局晤校長會商校園防疫　暫無計劃恢復全日面授

教育局宣布下周一(9日)起，為全港幼稚園、中小學及特殊學校教職員分批進行新冠肺炎病毒檢測，該局局長楊潤雄昨日(3日)與多名學校議會及校長會代表會面交代有關事宜，並商討校園防疫及其他工作。據了解，楊會上透露現階段未有計劃恢復全面授課，又向學校承諾，他日有條件恢復全日面授時，會提早至少4星期公布，方便學校持分者作準備。

楊潤雄在Facebook提到昨日會議，稱下周一起將加強為特殊學校宿舍部員工安排的特定群組檢測計劃，同時會推行免費為幼稚園、中小學及特殊學校的教職員分批安排病毒檢測。該局補充，有關檢測屬自願性質，局方將以學校為單位，在每個學校工作天於全港抽取約2%的教學和非教學人員進行一次深喉唾液測試，抽樣的學校數目可根據所得數據而調整，目標是為全港約13萬名學校教職員進行檢測。

據悉，昨日會上曾討論到恢復全日面授的安排，局方強調現時暫無相關計劃，惟有校長會上提出希望局方有計劃時可提早通知校方，因以往只提早3星期的做法，學校、校車及午膳供應商等均無法及時作出調整，故要求局方應提早至少4星期公布。