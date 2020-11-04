重陽假期港人外出飆升　何栢良料5天後陸續現確診個案

近日新冠肺炎疫情有復熾趨勢，除Staycation(住宿度假)群組再有人確診外，更錄得1宗涉及酒吧的源頭不明個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(4日)在電台節目指，確診者有機會於上周末到中環酒吧消遣後中招，認為重陽假期多了港人外出，惟檢測服務卻因紅日而「放假」，形容情況有如讓病毒「加班」。他預料相隔5至10天後會陸續有確診個案出現，又呼籲市民若假期曾到人多地方，應去做病毒檢測。

至於檢測措施方面，何認為政府在3間門診所設置自動派樣本瓶機是正確方向，讓市民可24小時領取樣本瓶。他建議，若試行成效好，政府可「加碼」到港鐵站設置派樽機，屆時可方便市民做檢測。

他又建議，政府應以方便市民的模式收集樣本，例如以流動收集車形式收回，毋須市民到診所交樽，甚至讓市民取得樣本瓶後，到空曠地方即時留樣本，隨即交回。由於現時透過樣本瓶留深喉唾液樣本後，會以雙重膠袋包好，何認為十分安全，又提醒市民只要在兩小時前無飲食、刷牙或嗽口，深喉唾液樣本的效果會與剛起床時相若。