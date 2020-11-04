相思灣村違建道路無工人開工　團體斥浪費公帑　促盡快完成

西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件被揭近兩周，今日﹙4日﹚未見有地政總署外判工人到場開工，現場有多個仍未脫模的石躉未完成；「神秘丁屋」業主黃子洋生意瓣數多，在村內涉經營水上活動店及疑營運停車場，東網向稅局查詢相關生意有否涉瞞稅及作商業登記時，未獲正面回應，團體批以公帑為違法行為善後做法不公，學者斥稅局處理手法不合理，市民有知情權。

相思灣村違建道路今日未有地政總署外判工人開工，工人日前在道路即場製造12個石躉及多支鐵柱，沿違建道路擺放，阻止車輛進出，現場有8個石躉仍未脫模。早前，工人已將違建道路放置的多個貨櫃及建築廢料等，連日由垃圾車及大型吊車運走。

「神秘丁屋」業主黃子洋在村內經營水上活動店「綿羊仔」，更違規在店外以水泥僭建「私人碼頭」，開闢一條逾3米闊的石屎斜台，方便做生意，事後，地政總署派員在涉事斜台以鐵網圍封及豎立告示牌；有指黃與村長關係良好，在村內經營停車場，東網向稅務局查詢水上活動店及停車場，涉及有關報稅、瞞稅、有否商業登記及違例經營等事項，均不獲正面回應，只表示不能披露個案資料。

雖然違建道路有相關人士已被檢控，但加建石躉及其他善後工程，均先由政府部門墊支。據《城市規劃條例》，若涉事人如未有在限期內將土地還原，即屬違法，可處罰款港幣50萬港元，及期限後逐日罰款5萬港元。「相思灣村事件係典型政府有法不執的例子！」「23萬監察」發言人王國興促部門盡快完成圍封工程，又指用公帑為違反土地條例的人善後的做法不公，並需向涉事人追討善後費用。他認為事件已引起廣泛關注，地政總署應盡快向公眾交代今次事件的開支。

「其實有無商業登記證同有無違法，都唔算係咩敏感資料，如果局方咁都唔肯透露，就會畀人一種包庇別人嘅感覺。」香港理工大學專業及持續學院講師陳偉強批評政府的處理手法不合理，認為涉事人亦有經營水上活動店，有一定危險性，商業登記證明是市民可監察其營運合法性的途徑，市民有一定知情權。他坦言對政府的處理手法感到失望，質疑局方自近日多宗私隱事件後成驚弓之鳥，自我審查，影響公眾利益。