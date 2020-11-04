私隱署接4714宗起底投訴　警員及家屬佔35%　17人被捕

去年反修例示威引伸多場警民衝突場面，其後衝突蔓延至網絡平台，發生大量「起底」事件。個人資料私隱專員公署回覆議員提問指出，截至今年9月底，公署共處理4714宗相關投訴及經網上巡查發現的個案，包括當中4370宗於2019年底前，及344宗於今年1至9月底處理。公署續指，被起底人士中，涉及警務人員及其家屬共1657宗，佔整體個案約35%；對政府官員及公職人員進行起底有189宗，佔整體個案約4%。除公職人員外，被指曾表態支持政府或警方的公眾人士則佔約30%。至於被指曾表態反對政府或警方的公眾人士則佔31%。

公署回應指，截至今年9月底，已將1413宗涉嫌違反《私隱條例》，即有關「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」的個案交予警方跟進。目前警方已就涉嫌違反《私隱條例》第64條的個案共拘捕17名人士。昨日(3日)一名電訊公司技術員從公司電腦取得一名警務人員家屬的個人資料以進行起底，因違反《私隱條例》而被判18個月監禁，連同其他定罪合共2年監禁。私隱專員鍾麗玲表示歡迎法庭裁決。

此外，公署亦向網站、網上社交平台或討論區營運商，要求涉事平台移除起底內容方面，而截至今年9月底，公署已經229次去信不同網站、網上社交平台或討論區的營運商，要求移除3461條起底連結，當中2308條連結已被移除。

對於政制及內地事務局與公署研究制訂修訂《私隱條例》，局方指，目標於明年內爭取完成制定具體修例建議，以諮詢政制事務委員會的意見，繼而着手進行草擬工作。