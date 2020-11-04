團體請願批民主派議員多次拉布致立法會流會　促梁君彥果斷剪布

立法會復會3星期已兩度流會，民主派議員不斷在大會上要求點算法定人數。有團體今早(4日)到政府總部門外請願，強烈譴責「攬炒派」狂點人數亂拉布，不斷重複發言，企圖阻撓審議法案及癱瘓立法會，他們促請立法會主席梁君彥「剪布」，引用《基本法》72條行使主持會議的權力，對議員濫用點算法定人數和重複發言要多加勸止及禁言。

保衛香港運動主席傅振中表示，立法會是香港管治架構的一部分，眾多關乎本港經濟民生的法例、撥款及財政預算案都須經立法會審議及批准，可惜本年度立法會由復會至今，議員要求點算法定人數已多達48次，嚴重阻礙會議運作。

傅續說，受反修例黑暴及新冠肺炎疫情雙重打擊，本港經濟已經跌進谷底，本港企業尤其是中小企前景堪憂，基層市民更處於水深火熱之中。他促請梁君彥果斷剪布，引用《基本法》72條行使主持會議的權力，對議員濫用點算法定人數和重複發言多加勸止及禁言，令有利經濟民生的議案不會大量積壓，才是對社會發展有好處的負責任做法。

請願成員高叫「攬炒派亂拉布，影響經濟民生」、「拉布阻礙進程，積壓大量法案」等口號，進入立法會大樓遞交請願信後離開。