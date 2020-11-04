何鴻燊大房女何超雄欲查家族信託 姊何超賢申延至12月回應獲批

賭王何鴻燊與元配黎婉華所生的女兒何超雄，今年5月入稟高院，要求身為家族信託受託人的姊姊何超賢，向她提供信託契、涉及改變信託安排的文件、及信託帳目與財產清單。何超賢今天(4日)透過律師向法庭申請延期呈交回應誓章，獲高院聆案官批准。

本案被告何超賢的律師今天向聆案官表示，原告何超雄要求的文件範圍廣泛，而且涉及年期久遠，被告要在短時間內集齊存在困難。而且被告作為受託人，對其他信託受益人負有保密責任，因此被告在取得文件後需要逐份細閱，檢視有無需要將機密資料刪除。

另外，被告原本聘用的資深大律師團隊，因在10月初發現有利益衝突而須換人，加上原告興訟後不久父親何鴻燊便病逝，被告亦要時間處理喪禮安排，基於上述理由，被告要求將呈交回應誓章的限期延遲。

被告律師請求將呈交誓章的限期，延至今日起計的28日後。對此原告方並無異議，不過就指被告原應在7月便要呈交，延期至今應已有充裕時間，因此請求聆案官頒令表明今次是最後一次延期。

最終聆案官同意今次是被告的最後機會，但就決定額外給予被告14日時間，下令被告要在42日內，亦即最遲在12月16日呈交回應誓章，逾期便不得再交。