待罪之身黎智英撐被捕港台編導　學者批其身不正仍指指點點

壹傳媒黎智英官司纏身仍對其他案件指指點點！黎智英今(4日)就香港電台《鏗鏘集》編導蔡玉玲昨(3日)被捕一事發聲，力撐其為良好榜樣。有學者批評黎其身不正、涉案多多，仍力撐其他案件的被捕人，是不正當的言論，又稱現時蔡玉玲一案仍待法庭判決，質疑黎貿然評論是否想利用其旗下傳媒施壓。

蔡玉玲昨日因查車牌涉違反《道路交通條例》被警方拘捕，暫被落案控告2項「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述罪名」，本月10日在粉嶺法院提堂。黎智英今透過其旗下《蘋果日報》，指蔡是良好的榜樣。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評黎言論不正當，認為黎現時仍有多案纏身，是待罪之身，直指他其身不正仍去評價其他案件，更力撐被捕人，其評價必有欠公正性。他認為，現時蔡的案件已進入司法程序，黎貿然指指點點，令人質疑借旗下媒體施壓。

時事評論員陳雲生亦狠轟黎的言論不恰當，「絕對有問題！」會令人聯想其言論背後是否有政治意圖，例如借事件抹黑詆毀政府，並向司法機構施壓等。他直言黎旗下的《蘋果日報》經常被批評為傳媒界「毒瘤」，黎無資格評價何為傳媒榜樣。