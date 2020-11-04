港府不再就南丫海難事件提出檢控　重申不會公開調查報告

造成39人罹難的南丫海難發生8年，死因研訊至今仍未召開。港府今日（4日）回覆議員質詢時確認，不會再對任何人或公司提出檢控。港府指警方已於2015年1月向律政司提交對海事處以外人員及機構的調查報告，並在海外會見一名相關的造船工程師，作出跟進調查。警方今年10月中接獲律政司通知，表示經審視相關證據後，決定不再提出檢控。

議員涂謹申就南丫海難作出質詢，港府的回應由公務員事務局、保安局、律政司和司法機構綜合答覆。就外界要求公開調查報告方面，港府指內部紀律行動的調查報告一般不會向公眾披露。港府受《個人資料(私隱)條例》強制性限制所規限，包括不能將為調查目的而蒐集的個人資料用於新目的，例如用於向公眾發布。

港府又表示，自警方於2015年4月向死因裁判法庭提交了39份死因調查報告後，一直有向死因裁判官匯報調查進度。今年10月中旬，警方已把所有調查結果和從律政司接獲的專業法律意見通知死因裁判官。就檢控方面，律政司指就本案而言，已對相關涉案人士提出檢控。對於會否召開死因研訊，司法機構指不會評論個別個案。

涂謹申昨日（3日）表示，會約見律政司商討，要求解釋為何在4年間出現新證據仍不作出檢控。他又指，若警方、律政司表示無法檢控任何人，家屬會考慮作出私人檢控。