觀鳥會調查揭開闊原野雀鳥分布範圍縮窄　山斑鳩跌逾80%

鄉郊地區住屋擴增，抹殺雀鳥生存環境。香港觀鳥會進行全港唯一的「香港鳥類分布調查」，比較及分析過去近30年的鳥類分布結果。調查發現，無論在繁殖季或冬季，分布呈下跌的鳥種之中，有70%以上為開闊原野雀鳥，結果揭示開闊原野生態環境正受威脅，必須關注及加強保育。

整項計劃於2016至2019年期間進行，將全港分為1583個一平方公里的調查方格，共招募超過120名調查員於繁殖季(3至7月)及冬季(12至2月)進行調查，記錄調查方格內所見或聽到的鳥種及數量，同時將數據與1993至1996年及2001至2005年的同類調查作比較，了解繁殖鳥類在香港的分布及繁殖情況。

調查共錄得281個鳥種，當中240種於冬季記錄，226種在繁殖季記錄。調查發現，繁殖季中有29種鳥類分布範圍縮減，而冬季則有31種。而分布下跌的鳥種當中，開闊原野雀鳥佔 77%以上，其中喜鵲及理氏鷚的分布範圍收窄約60%，而山斑鳩的分布跌幅更高達82%。

至於在過去近30年間分布範圍變得更廣泛的鳥類，有逾65%為林鳥，其中金頭縫葉鶯的分布擴展近19倍，而赤紅山椒鳥及紅頭穗鶥的分布增幅亦超過4倍。

香港觀鳥會高級研究經理余日東指出，開闊原野雀鳥偏好棲息於開闊原野，包括農地、低地草坡、近郊荒地等等，顯示開闊原野的生境在過去近30年大幅減少或受到不同程度的破壞，例如植被演化、鄉郊地區住屋擴增、農業活動的轉變等，變得不再適合鳥類棲息。

香港觀鳥會助理保育經理胡明川解釋，農地、低地草坡、近郊荒地等開闊原野的生境大多沒受到郊野公園條例保護，保育價值亦經常被認為較其他生境低，以致沒有得到充分的重視和保護，加上其開闊平坦的特點，讓它常常成為破壞和開發的頭號對象，呼籲社會各界必須加強保育此類生境。