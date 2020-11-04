政府檢查2萬幢樓宇外牆排水管　1100幢樓宇已完成視察

政府早前委聘顧問公司為樓宇檢查外牆排水管，發展局局長黃偉綸今早(4日)在立法會上表示，截至9月底，已視察1100幢樓宇，發現部分排水管有欠妥，包括排水管滲漏破爛、錯誤接駁等等，屋宇署會按情況跟進，又指預計在2022年首季完成約2萬幢樓宇的視察工作，並在6個月內完成相關跟進工作。

提出質詢的建規界議員謝偉銓認為，抗疫宜快不宜慢，再加上經濟低迷，建造界經常開工不足，關注政府能否加快進行工作。議員陳恒鑌表示，巡查和督導屬政府責任，亦應持續進行。他提到現時有舊區舊樓是屬三無大廈，沒有法團和管理公司組織維修工作，認為政府應優先處理這些區域的工作。

黃偉綸表示，檢查樓宇的開支預計3億港元，可創造500個職位，包括320個專業和技術職位，160個文職職位。屋宇署亦會聘請36人進行視察計劃，現時已聘請20人，餘下職位會按更多顧問合約而陸續落實，包括餘下約1700幢宇的工作，當中有部分己進入投標程序。他表示，現時當局無打算擴大計劃至商業或工業樓宇。