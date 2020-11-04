德智庫明年台北設創新中心　取代香港辦公室

德國智庫弗里德里希瑙曼自由基金會（Friedrich Naumann Foundation for Freedom）因為香港實施《港區國安法》，今年9月決定關閉在香港的辦事處。該基金會周二（3日）宣布，將於2021年初在台北重啟「全球創新中心」，取代原有香港辦事處。

該基金會在新聞稿中表示，台灣以穩定的內政、民主、多元與自由的社會結構，為「全球創新中心」的運作提供理想的先決條件。台灣在數碼化領域扮演國際性的先驅角色，特別是現代化的管理與進步的新創文化是全世界的典範。

基金會主席帕克（Karl-Heinz Paqué）稱，現在亞洲地區在數碼社會和電子化政府領域居領先地位，希望藉着成立新的辦公室，動態反應這趨勢，而不只是隨波逐流。

弗里德里希瑙曼自由基金會是德國自民黨智庫，於1958年成立，並以該黨前身「德國民主黨」始創人弗里德里希瑙曼命名，基金會宗旨是推廣民主自由價值。今年9月16日，該基金會宣布關閉駐香港辦事處，並稱「今天在香港捍衞民主和自由的人士，把自己置於危險之中。我們不能讓員工和合作夥伴面臨這種風險」。