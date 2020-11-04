DSE考生指用微笑對待師長懲處　報告批何言歉疚

香港考試及評核局最新出版的2020中學文憑試《試題專輯》指，有考生在作文時竟指微笑以對師長懲處時可予人知錯能改的感覺，被報告批評嘴角上揚何歉之有，直斥例子於理不合。報告建議考生閱讀不同體裁的優秀篇章，以增進表達技巧。

根據考評局最新出版的中文科試題專輯顯示，卷一閱讀甲部、即指定閱讀篇章的考題，難度與往年相若，形式大致相同，考生今年較普遍而明顯的問題是審題能力不足，如題目要求就「啟發」作答，但只重複文意、抄錄原文，甚至答非所問。乙部文言考材屬借物抒情，考生表現亦未如理想，普遍未能準確理解，反映閱讀文言文的能力薄弱。

報告指出，部分考生未辨清「囑咐」、「吩咐」及「叮嚀」的分別，反映考生對詞義掌握不太精準；又把「壘」誤寫成「疊」，考生答題時普遍有審題不周、闡述粗疏，甚至意念不清的毛病，建議考生多讀多寫，明白傳統文學和文化意蘊。

在寫作能力方面，報告指考生在論說文堆砌例子或舉例不當，有些考生誤把蘇軾、歐陽修當作李白、杜甫，有考生回答「微笑」一題時，舉例指面對師長懲處，微笑以對可予人有禮貌、知錯能改之感，遭報告批評面對責難時嘴角上揚，「何言歉疚？實在於理不合。」

報告指，考生作文常現立意不高，取材相近的情況，建議多關注時事，了解中外時勢發展，從不同角度深入剖析事理，又指網絡媒體普及下，不少人以「看讀」取代「閱讀」，忽略細節，建議考生閱讀不同體裁的優秀篇章，增進表達技巧。

聆聽及綜合能力方面，報告指考生仍須注意錯別字情況，如將「宗旨」誤寫為「忠旨」、「其中」誤寫成「期中」等。