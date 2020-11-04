譚得志涉煽動申終止聆訊遭拒　更被加控罪名轉區院審

人民力量成員「快必」譚得志，被指多次擺街站時涉高喊「黑警死全家」等口號，被控5項發表煽動文字和一項在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪。辯方就此案申請終止聆訊，並於今（4日)在西九龍法院處理，但控方同時申請新增一項串謀發表煽動文字罪，並將案轉介區院審理。辯方質疑控方只是為了得以將案轉介區院才增加控罪，形容是濫用司法程序。總裁判官蘇惠德聽罷陳詞後，最終批准控方申請，案件將轉介區院審理，期間被告須繼續還押。

控方申請新增的控罪，指48歲被告譚得志在2020年7月4日，於旺角西洋菜南街與亞皆老街一帶，與不知名人士串謀發表煽動文字。據控方庭上透露，被告當時涉把咪高峰遞給另一人。

控方並將此案與另外兩宗同涉發表煽動文字的案件，一併轉介區院，11月17日於區院提訊，屆時控方會申請將3案合併。

辯方指出，質疑控方新增控罪目的是增加案件嚴重性，以便把案件轉介區域法院，又指指控中只羅列了被告所說的話，但沒有說明其煽動的意圖。控方則反駁指，此案今日只是第二次提訊，新增控罪是基於事實，認為控罪合適，又表示被告所說的話已經反映了煽動的意圖。

案中原有的6項控罪，首4項控罪發生於今年7月4日到19日，指被告先後在旺角西洋菜南街和亞皆老街一帶、黃大仙港鐵站外、觀塘港鐵站外和裕民坊一帶，和藍田啟田商場外發表煽動文字。至於餘下兩罪則發生於3月15日，被告涉在牛頭角下邨商場發表煽動文字，並在上述公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序行為。