評分再跌僅1.67分　鄭若驊民望續「墊司底」

最近的民意調查結果顯示有調查機構早前進行民意調查，發現多名政府高官的民望錄得下跌，其中特首及3名司長滿意度評分全線下跌；而被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊，民望持續「墊司底」，僅得1.67分，在所有問責高官中排「包尾」。13名局長民望近半錄得跌幅，其中被指抗疫工作不力、推行措施混亂的食物及衞生局局長陳肇始跌0.02分，排名由上次調查的第3位跌至第6位，是陳上升後首次跌出局長排名首5位。

香港研究協會於上月27日至本月3日期間，成功訪問1072名18歲或以上市民對現屆政府的滿意度。調查發現，受訪市民對特首及3名司長的滿意度評分均有所回落，特首林鄭月娥及政務司司長張建宗均跌0.06分，同為4人當中跌幅最大的官員；鄭若驊亦跌0.05，僅得1.67分，得分之低繼續成為一眾問責官中，排名最低的一位。

13名局長方面，調查顯示有6人的滿意度評分錄得下跌，其中公務員事務局局長聶德權跌幅最大，跌0.11分至1.91分；教育局局長楊潤雄評分亦跌0.07分，僅得1.82分，續成為評分最低的局長，亦是今次調查中排名第2低的問責高官。而主責抗疫工作的陳肇始跌0.02分，得2.07分，排在13位局長中的第6位，是陳上升後首次跌出局長排名首5位。

調查結果亦同時發現，在所有問責高官中，最多受訪市民表示不認識創新及科技局局長薛永恒，緊隨其後的是財經事務及庫務局局長許正宇及發展局局長黃偉綸；3人當中，只有黃並非於今年4月政府改組時新上升。調查又顯示，市民對政府施政表現有所不滿，9項評分項目中6項錄得下跌，其中市民最不滿政府未能紓緩房屋問題，有關項目僅得1.83分，續居榜尾。

調查機構認為今年市民對政府和問責團隊工作表現評分徘徊在2分的不滿意水平，認為特首及一眾高官應認真反思施政上的不足，未來應採取有力的防控措施，減輕疫情對經濟民生的影響；並應盡快推出健康碼，以滿足市民對通關的訴求，推動社會有序復常，以爭取更多市民支持。