保安局否認警員濫捕濫用暴力　強調按實際情況作出行動

保安局指警隊非常關注警員操守，而新成立的誠信審核行動小組亦漸見成效。

反修例運動至今仍未完全平息，有議員質疑警務人員進行濫捕，以及暴力對待有關人士，保安局否認有關指控，強調警隊是按實際情況作出行動及使用合理武力，警隊亦非常關注警員操守，而新成立的誠信審核行動小組亦漸見成效。

議員尹兆堅指近月有警務人員被指執法不當，更被控干犯各種罪行，如販毒、刑事毀壞、毆打及非禮，質疑政府高層官員包庇縱容之下，導致出現此情況。此外，對於警方於上月底推出自願驗毒計劃，尹質疑局方心虛，擔心發現有大量警員吸毒，而不推行強制驗毒計劃。

保安局回應指警隊條例訂明警隊職責是用合法措施維持公眾安全，不同意警隊進行濫捕或暴力對待市民，強調警隊非常重視警員操守，而於今年5月份新成立的誠信審核行動小組除了主動審視個案，以作出調查，亦不停檢視執法流程，積極研究新的誠信管理措施，以預防警員的不當行為。

此外，當局又指根據香港現行法例，不能強迫任何人驗毒，警隊須依法辦事，希望藉自願驗毒計劃建立正面文化，而警隊是第一個部門落實此計劃，希望帶頭發揮作用，加強市民對警隊的信心。

議員黃定光指去年黑暴事件期間，前線警員不斷被示威者挑釁，同時亦有假記者阻礙警員執法，場面非常混亂，令警員面對巨大壓力，關注警隊有甚麼安排，以令前線警員繼續維持專業操守。當局回應指，會持續加強有關的培訓，包括戰術訓練、心理輔導等，確保不會影響警隊的整體服務水平。另外，李亦指已增加傳媒聯絡隊人數至300人，希望可與記者加強溝通，令大家各司其職。