國泰裁員：逾70%受訪者批資方不公平　工會促押後簽約死線

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空早前大裁員，並要求幸存的機組人員今日（4日）午夜前簽署「加辣」新合約，否則將被解僱或終止合約。有工會早前訪問約千名本地居民，超過70%受訪者認為國泰做法不公平，包括要求員工永遠減薪等。該會批評，國泰未有諮詢員工意見，亦只給予他們極短時間考慮簽約與否，是欺凌並威嚇行為，要求資方押後簽約死線，並向機師提供更公平的待遇。

代表約2200名國泰機師的香港航空機組人員協會（HKAOA）上月30日至本月1日期間，透過網上問卷訪問約千名成年港人，發現74%受訪者認為國泰更改僱用條款是不尊重員工；69%認為國泰對待員工的表現惡劣；超過70%認為國泰做法不公平，包括更改合約前沒有諮詢員工、要求員工永遠減薪、以及解僱拒簽新約者等。

協會秘書長Chris Beebe指出，國泰員工多年來盡忠職守，批評資方事前並沒有諮詢員工，近日行動亦顯示其亳不尊重員工，是欺凌及威嚇行為，認為這不是盡責企業應有的態度。他續指，國泰員工至今仍在工作，部分已離家多時，未能即時回港與親友商討新約內容，認為員工須在14日內簽新約十分不合理，要求國泰押後簽約死線。