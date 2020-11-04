游泳教練指警察拿弟弟作要挾　逼他認旺暴期間縱火

游泳教練涉嫌於2016年農曆新年的旺角暴亂事件中，焚燒一面橫額而被控縱火，案件今（4日）在區院續審。辯方反對把被告的警誡供詞呈堂，被告就此事出庭作供，指當時因害怕警員打他及會對插贜嫁禍其弟，才會按他們的指示在警察記事冊上簽署及配合進行錄影會面。

32歲被告陳舜堯，被控於2016年2月9日，在旺角用火損壞中國香港體操總會的一塊橫額。他被指在警誡下承認「拆咗條banner(橫額)攞去燒」，但辯方指有關招認是被告在不自願情況下作出。

被告供稱，在2016年8月18日在家樓下被數名警員截停，帶到附近停車場一暗角位。其中一名警長表示重案組，更跟他說:「你好大鑊」，着他承認燒橫額：「唔想我哋打你先認」。

之後有警員給他一張紙，着他在警察記事冊上抄寫紙上內容及簽署:「佢哋我乖乖地做晒嘢，好快放我走」，他雖沒有看過記事冊的內容，但因怕被警員毆打遂依指示簽名。

接着警員到他的家搜屋，警長入房後就搭着他膞頭說：「嗰個係咪你細佬黎架，你乖乖地認左佢，咪唔攪你細佬」。被告說當時着實怕警員會「屈」他弟弟。

此外，警長更曾向他表示：「掟磚就唔會屈你嘅，乖乖地認左山東街燒banner，守行為啫」，更有警員教他如何錄口供。被告說若當時他不合作恐怕會被打，弟弟亦可能會遭警察騷擾，故他惟有配合行事。