社區檢測中心僅收費240港元　有私家醫院將減價兩成抗衡

港府早前宣布設立4間長期的社區檢測中心，並由4間私營檢測中心各自負責1間社區中心的檢測樣本，市民屆時可自費檢測，證明無確診後可方便外遊，每次收費為240港元，包括有檢測證明報告，預料月中推出。現時市面上有提供自費檢測的私家醫院，收費介乎逾1000元至2000千港元不等，有私家醫院回覆傳媒查詢指，計劃短期內將病毒檢測費用調低兩成至約1500港元，但收費仍遠高於社區檢測收費。

4間長期的社區檢測中心分佈於鰂魚涌、油麻地、沙田及元朗，由於政府會提供場地及基本營運，檢測前亦毋須醫生轉介，令成本減低。收費訂於240港元一次。

其中一間中標的承辦商華昇診斷中心向傳媒表示，檢測中心預計設10個採樣攤位，由本港註冊護士採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本，料每日服務量最高為2000人，24小時內有結果。港怡醫院昨日回覆傳媒查詢指，計劃在短期內降低費用至約1500港元，減幅為兩成。東網正向各大私家醫院查詢調整快速檢測收費取向。

「私家醫院目前的檢測收費詳情」

●醫院●費用(港元)●快速測試●收費涵蓋服務範圍●檢測報告時間

●嘉諾撒醫院●$1300●深喉唾液測試●醫生診症+測試及測試結果●中午12時前提交樣本，同日晚上10時前提取報告

●荃灣港安醫院●$1500●深喉唾液測試●測試及測試結果(不包括醫生診症費)●中午12時前提交樣本，同日下午3時有結果

●浸會醫院●$1500●深喉唾液測試●醫生診症+測試及測試結果●下午1時前提交樣本，同日下午6時有結果

●養和醫院● $1510；$1310（港島東收費）●深喉唾液測試●醫生診症+測試及測試結果●上午9時半前提交樣本，最快同日下午3時有結果

●港怡醫院●$1950●深喉唾液測試●醫生診症+測試及測試結果●上午11時前提交樣本，同日下午6時30分有結果

●仁安醫院●$2000-2500●深喉唾液測試/鼻咽拭子核酸測試●急症專科醫生診症費+測試及測試結果●最快24小時內有結果

資料來源：各大私家醫院網上資料