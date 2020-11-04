指僭建物已遭逆權侵佔　法團司法覆核求撤屋宇署清拆令

屋宇署發信要求荃灣一大廈的業主立案法團清除後巷僭建物，法團指該處被佔用逾50年已遭逆權侵佔，要求署方撤銷清拆令。惟屋宇署表示法團的說法缺乏確鑿證據，拒絕撤回命令。法團昨日(3日)遂入稟高院申請司法覆核，要求法庭強制屋宇署撤令。

申請人為荃灣德華街德範樓的業主立案法團，答辯人為由屋宇署署長出任的建築事務監督。申請人指，在2018年12月收到屋宇署來信，下令拆除後巷僭建物。在確認僭建物在其地段內後，申請人便入稟區域法院，要求使用僭建物的店舖「榮發五金潔具」（下稱榮發）搬走。

榮發其後抗辯，表示僭建物是由一名叫謝彩珍（譯音）的女士租予它使用，而謝則最遲由1970年代起已佔用該地段，已因逆權侵佔取得業權。而謝女之後亦加入成為區院案被告，要求法庭確認她擁有業權。謝稱其先夫在1966年已在該處搭屋經營士多，並有商業登記。她更將商業登記證及多年來的電費單等呈堂。

申請人認為在謝持有充分證據下，再質疑她擁有後巷業權已無意義，故在今年8月向屋宇署發律師信表明立場，要求撤銷清拆令。同時，申請人亦向屋宇署轉達榮發和謝女士的訊息，指他們會直接跟屋宇署接觸。

不過，屋宇署就於10月回覆，表示要有業權已轉移的確實證據，才會考慮撤銷原本命令，而改向新業主發出命令。申請人認為，屋宇署無視業權已經轉移的事實，由於逆權侵佔並無文件可佐證，故署方的要求是強人所難，做法並不合理，所以法庭應插手干預，將屋署方針對申請人的清拆令撤銷。