明年推出輪候公屋逾3年者現金津貼計劃　涉款80億元

政府在年初發表的施政報告宣布了10項扶助基層人士的民生措施，勞工及福利局局長羅致光今（4日）在立法會書面回覆議員查詢談及進展，就向居住私樓、輪候公屋超過3年的申請人提供現金津貼的試行計劃，他指現正制定執行細節和詳情，預計計劃可望明年推出，為期3年，涉款約80億港元。

至於研究將2蚊乘車優惠計劃擴大至60至64歲人士，羅致光亦在回應中表示，政府當時已言明，大前提是當局的公共財政能夠支持有關措施，及會否被濫用等，目前難以敲定時間表，計劃須待完成全面檢討後，才可詳細交代。他強調有關工作沒有擱置或停頓，而是進行中，至於外間談及司法覆核一事，羅指現時就司法覆核的可能性作出評估是過早。

羅又談及為不用於強積金供款的低收入僱員和自僱人士代供5%強積金措施，認為措施需要一定配套，預計須待2025年全面推行「積金易」平台後方可實行，現正聯同積金局研究推行細節，包括受惠對象的具體資格和申請流程等。他說，以目前的最低入息水平，即每月7100港元，以及預計受惠人數估算，每年涉及的經常開支約為6億港元。