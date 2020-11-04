泛民續狂點法定人數　立法會延任會期第3次流會

立法會今早(4日)召開會議，泛民主派繼續不斷點算開會法定人數，至下午2時處理建制派議員何君堯的口頭質詢時，民主黨議員許智峯及林卓廷先後要求點算法定人數，其中林提出的1次在15分鐘限期前，仍未有足夠開會法定人數，結果流會收場，今次是延任會期開始後第3次流會。

下午近2時，何君堯就其口頭質詢發言，許智峯率先要求點算法定人數，打斷何發言，代主席李慧琼就希望泛民議員不要在其他議員發言時點算法定人數，而何則要求重讀質詢問題。林卓廷就此表達不滿，即時再提出點算法定人數，李慧琼行使酌情權，待何發言後，才允許點算法定人數，許質疑李的做法違反《基本法》。

主席梁君彥於時2時11分左右宣布因法定人數不足而流會。泛民議員自今早起已多次點算法定人數，截至下午3時半，連同會議開始時梁君彥因法定人數不足而點算的1次，先後共點算約8次開會法定人數。

今午缺席議員名單如下：

非建制(20)

民主黨(6)：涂謹申、胡志偉、尹兆堅、黃碧雲、鄺俊宇、許智峯

公民黨(4)：郭榮鏗、郭家麒、楊岳橋、譚文豪

專業議政(5)：莫乃光、梁繼昌、葉建源、李國麟、邵家臻

議會陣線(2)：毛孟靜、梁耀忠

熱血公民(1)：鄭松泰

工黨(1)：張超雄

獨立(1)：陳沛然

建制派(8)

民建聯(2)︰葛珮帆、柯創盛

自由黨(3)：鍾國斌、張宇人、邵家輝

六人組(1)：謝偉銓

新民黨(1) ：葉劉淑儀

實政圓桌(1)：田北辰