暫收廢膠200公噸　政府望回收先導計劃擴展全港各區

新冠肺炎疫情持續，外賣食物增加連帶即棄塑膠餐具亦增加，網購的塑膠包裝物料丟棄量亦大增，有議員關注政府有何措施鼓勵食肆及市民減少使用即棄塑膠餐具，而本年推行為期兩年的「塑膠回收先導計劃」的成效如何。環境局局長黃錦星回應稱，「塑膠回收先導計劃」的收集物料種類廣泛，有350間處所登記，佔先導計劃東區、沙田及觀塘共42至64%的人口，暫時已收集廢塑膠達200公噸，與預期相若，希望日後可以推廣至全港各區。

黃錦星表示，政府透過新聞、社交平台、巴士車身及手機應用程式等渠道，呼籲市民外賣不要塑膠餐具，又在2020年中推出減廢回收2.0宣傳運動，強化社區回收計劃，包括9間「綠在區區」、22間社區回收中心，及超過100個定時定點的流動回收站。

他又指2019年4月政府就管制及禁用塑膠餐具的可行性展開研究，視乎研究的分析結果顧問將向政府提議長遠並適用於香港的方案，研究預計於今年內完成。他續指在2017至2018年塑膠餐具廢料每天平均達210公噸，近年佔市區固體廢物量少於2%，惟政府仍未能提供2019年及2020年的相關數字。

提出質詢的立法會環境事務委員會主席鄭泳舜批評，政府連2019年的塑膠餐具廢物量仍未能提供，令人失望，又指即使政府致力推動回收，但不少市民則將廢棄塑膠棄置在垃圾桶及回收箱旁。議員鍾國斌亦批評政府只強調校育市民，質疑回收的成效，認為政府應更加主動，亦關注口罩廢物的問題。黃續指口罩含有不同物質，可能影響環境衞生，故難以回收。

議員胡志偉則關注現時全港約30%人口居住在公營租住房屋，質疑身為全港最大業主的房委會，有何方法幫助市民減廢及收回塑膠。黃指在「塑膠回收先導計劃」的3個地區中，房委會亦積極支持及配合，接近全數房委會當區屋苑亦有參與，相信日後若政府將計劃擴展至全港，房委會亦會配合。