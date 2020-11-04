再有患者曾到酒吧消遣　食環署檢測承辦商周五起派樣本瓶

食環署檢測承辦商將於本周五起，到各酒吧區向員工及顧客派發樣本瓶。

香港昨日(3日)新增的9宗新冠肺炎確診個案，其中1宗為源頭不明個案，該患者曾與友人到過中環一間酒吧聚會，恐再現酒吧群組。為提升酒吧及酒館特定群組的檢測參與率，食物環境衞生署今日(4日)表示，檢測承辦商將於本周五(6日)起連續兩個星期，主動到訪各酒吧及酒館，向員工提供一站式收集樣本及檢測服務。

食環署指，上周與多名酒吧及酒館業界代表溝通或會面，各方理解對關鍵控制點採取有效的防疫措施可有效減低疫情傳播風險，業界代表亦承諾會配合食環署及檢測承辦商為酒吧及酒館員工提供的病毒檢測服務。

另外，檢測承辦商亦會在本周五起，連續兩星期的星期五至日晚上，再次安排流動車輛停泊在酒吧區向顧客派發樣本瓶，其中本周五將在中環雲咸街60號中央廣場附近；本周六(7日)在尖沙咀金巴利道25號附近；下周日(8日)於灣仔駱克道88號附近；下周五(13日)堅尼地城爹核士街38-40號附近；下周六(14日)旺角西洋菜南街兆萬中心附近；以及11月15日在中環士丹頓街36號附近。

自上月1日起至今，檢測承辦商已向逾420間酒吧及酒館派發超過8300個樣本瓶，並已收回約5400個樣本作檢測。