議員批評健康碼遲遲未落實　張建宗：港府都心急恢復通關

新冠肺炎疫情衝擊本港經濟，政府年初起推出多輪紓困措施支援受影響人士，但議員更關注粵港澳「健康碼」互認何時落實。今午(4日)在立法會大會提出口頭質詢的紡織及製衣界議員鍾國斌指，粵港澳「健康碼」對本港經濟復甦有幫助，惟粵港澳三方政府協商數月仍未有結果，不滿遲遲未能落實安排。

政務司司長張建宗回應指，政府正積極跟進讓身處在廣東省及澳門的港人，在符合條件下返港可免去14日強制檢疫，而措施推出初期會考慮實施配額制度。他又指，為早日恢復粵港澳跨境人員往來，政府一直與廣東省及澳門政府保持聯繫，但何時落實三地健康碼互換及核酸檢測結果互認，就需要視乎疫情發展及待三方協商。他強調，政府都「好心急」希望盡快復恢通關，但要先令對方有信心及安心。

張又稱，計及三輪防疫抗疫基金及《財政預算案》提出的紓困措施，涉及的金額超過3000億港元，相等於本地生產總值近11%。其中防疫抗疫基金督導委員會至今已批出99個項目，總承擔額約1550億港元，而截至10月9日仍有72個項目正在進行，基金已發出超過1070億港元資助，惠及超過440萬人及近45萬個企業或商戶。

鍾國斌表示，保就業計劃將於11月完結，相信屆時多個行業準備裁員或結業，希望政府交代是否已做準備減低裁員潮帶來的殺傷力。批發及零售界議員邵家輝關注，抗疫基金中用剩的餘額可否協助未受惠的行業，並設立失業救濟金協助未來將面臨失業危機的市民。飲食界議員張宇人亦建議政府以飲食業界用剩的餘額，支援中式夜總會、酒吧及卡拉OK等大受影響的行業。

對於政府如何運用防疫基金的餘額，張建宗表示，由於仍有項目正在進行，現時難以掌握基金中有多少餘額，但他承諾若有剩一定會善用，考慮如何針對性協助社會關心的行業及組群。