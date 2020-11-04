非法寮屋霸官地　政府5年僅拆千間　執法數字更呈下跌趨勢

非法寮屋及霸佔官地問題存在多年，但一直未能解決。政府今日(4日)表示，過去5年拆除了逾1000個官地上的違例構築物，包括非法寮屋，但相關執法數字卻呈下跌趨勢。議員批評政府多年未有積極增加房屋供應，協助非法寮屋住戶上樓，不肯正視非法寮屋存在的問題。

發展局局長黃偉綸書面回覆議員何俊賢的提問，交代2019年本港共有超過38萬間已登記的非法寮屋存在，當中屬住用用途的約有8.3萬間；而由2015年至2019年期間，有195宗已登記非法寮屋向政府申請要求修葺，當中171宗獲批，24宗被拒。

黃又指，地政總署轄下7個分區的寮屋管制辦事處，於過去5年共拆除了1030個位於政府土地上的違例建構築物，當中包括已登記寮屋。不過，相關執法數字呈下跌趨勢，2015年錄得212宗，2016年錄得271宗，2017年錄得235宗，2018年錄得182宗，而2019年則僅錄得130宗。

另外，若日後發展時須清拆非住用寮屋，政府可安排已入住在該類寮屋的居民上樓，於2018年11月推出「寮屋住戶自願登記計劃」，截至今年10月27日，共收到1450份申請。

何俊賢表示，當年港英政府默許，非法寮屋才得以繼續存在，他批評政府多年來未有積極增加房屋供應，協助居住在非法寮屋的居民上樓，徹底解決問題。