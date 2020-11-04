政府拒絕撤辣　學者批官員「不做不錯」心態辦事

面對新冠肺炎疫情，經濟受挫，有議員表示，因應愈來愈多失業業主，縱使因持有物業不足3年，須在賣樓時支付額外印花稅，仍急欲賣樓套現應急，質詢政府會否豁免失業業主繳交這稅項，甚至取消這個自2010年起實施的稅項。

財經事務及庫務局局長許正宇書面答覆稱，政府目前並沒有計劃取消額外印花稅或豁免失業業主繳交該稅項。額外印花稅是需求管理措施的其中一環，過去一年，本港樓價雖受環球和本地因素影響，稍有回落，但按月調整幅度不大，整體樓價仍處於一般市民難以負擔水平。

他說，任何放寬需求管理措施的舉動，均可能被市場趁機炒作為政府調整樓市政策的信號，亦可能會刺激部分市民對本地住宅物業的需求。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生批評，政府堅持不撤辣欠缺承擔，只本着「不做不錯」的心態辦事。他多次強調，額外印花稅不會令樓價下跌，反而會扭曲市場，令稍為平價的樓盤都炒貴，加上令業主不想放盤，亦會造成二手樓供應短缺的問題。