市民10.1掛五星旗即遭拆除　議員批政府不清理連儂牆厚此薄彼

今年10月1日有市民在深水埗黃竹街一帶懸掛五星旗，但相關旗幟隨即被人拆除。有議員指政府迅速派人拆旗，但對多區的「連儂牆」展示品卻未有清理，質疑當局厚此薄彼。政府表示，當日是警方要求拆除相關五星旗。

食物及衞生局局長陳肇始書面回覆議員何君堯的提問，指今年10月1日凌晨警方接到2名市民投訴，指有人於深水埗多個地點的高處懸掛五星旗，對道路使用者構成危險，要求將有關旗幟及撐杆移除。而根據《簡易程序治罪條例》、《道路交通(交通管制)規例》及《警隊條例》，懸掛在高處的旗幟及撐杆可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害，因此警方於同日要求路政署協助，路政署則安排承建商移除相關地點的旗幟及撐杆，並將有關物品交由警方保管，並暫存在深水埗警署。

陳指，警方經調查已確認到有關物品的物主，向其作出口頭勸喻並安排歸還物件，但直至今年10月31日，該物主仍未到警署領回物件。

至於「連儂牆」的問題，陳稱政府一直密切留意有關情況，又指該些展示品涉及不同政府部門的管轄範圍，若展示品位處官地上的公共地方，食環署會按既定程序與相關部門合力清理，如有需要，各相關部門會按地點、實際所需工作及可動用資源而採取聯合行動。