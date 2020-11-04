小提琴家黃衛明「通波仔」後昏迷不治　操刀醫生稱手術成功

香港小交響樂團前首席小提琴手黃衛明，4年前在聖德肋撒醫院接受「通波仔」手術，約5日後被發現暈倒病房廁所內，搶救後雖回復心跳，但仍一直昏迷，轉送伊利沙伯醫院救治，逾半個月後離世，終年58歲。死因研訊今（4日）繼續。為黃施手術的心臟科醫生認為手術成功，而黃在入院時心臟功能已經較差，他認為黃暈倒及死亡與手術無關。

心臟科醫生梁國輝作供指，3月31日為黃衛明施行「通波仔」手術，翌日曾為黃檢查，沒有發現他出現併發症，黃也沒有投訴感到不適，梁認為手術成功。梁在4月2日離港4天，他承認沒有就此事通知黃的主診醫生，但強調他的手機一直開着，會即時接聽電話。

代表死者家屬的律師引述解剖報告指，黃衛明心臟3條血管中，有2條仍然阻塞約80%，質疑「通波仔」手術的效果。梁表示解剖與臨床的計算方法不同，手術是否成功，也不能單靠解剖報告判斷，他認為黃暈倒或與突發性心室顫動有關，又指這種病發並無先兆。

聖德肋撒醫院護士吳映慧則指，4月5日凌晨巡房時發現黃衛明不在病床，拍打病房內的廁所門又沒有反應，甫打開門，即見到黃低頭坐於坐廁，叫喚沒有反應，檢查發現黃已無呼吸脈膊。吳指出，坐廁旁設有救命鐘，但那段時間救命鐘沒有響起。