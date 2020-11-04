第3季食肆收益按年暴跌35.3%　37年以來最大跌幅

新冠肺炎疫情重創香港經濟，飲食業更深受其害，政府統計處今(4日)公布今年第3季的食肆收益及購貨額臨時數字，其中食肆總收益價值臨時估計為170億港元，按年下跌35.3%，跌幅是37年以來最大。同期，食肆購貨總額的臨時估計為57億港元，按年下跌33.4%。扣除期間價格變動的影響後，今年第3季的食肆總收益以數量計的臨時估計，較上年同季下跌34.8%。

發言人表示，按食肆類別分析，今年第3季與去年同期比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌46.6%及46.3%；非中式餐館的總收益以價值計及數量計，分別下跌30.9%及28.3%；快餐店的總收益以價值計及數量計，分別下跌23.1%及24.2%；酒吧的總收益以價值計及數量計，分別下跌62.7%及63.6%；雜類飲食場所的總收益以價值計及數量計分別下跌20.9%及21.8%。

經季節性調整後，今年第3季與上季比較，以價值計及數量計分別下跌22.6%及21.6%。今年首3季與去年同期比較，食肆總收益以價值計及數量計則分別下跌30.8%及31.4%。

政府表示，受第3波新冠肺炎疫情影響，食肆總收益價值在今年第3季按年下跌35.3%，跌幅是自1983年以來最大。然而，由於本地疫情在9月減退，食肆總收益在當月的跌幅較7月及8月明顯收窄。

政府又指，保持本地疫情受控將有助食肆業務復甦。雖然本地消費氣氛在近期似乎稍見改善，但整體經濟就業和收入狀況仍面對壓力，加上訪港旅遊業難以迅速反彈，食肆經營環境短期內料仍會充滿挑戰，會密切留意發展。

香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，政府公布的數字，低估業界實際情況，指整體業界生意跌幅至少有四成以上，他解釋7至8月時，政府收緊每桌人數上限，餐廳一度經歷晚市禁堂食，酒吧業更勒令關門兩個月，為餐飲業界寒冬。

對於中式餐館與非中式餐館有近兩成的跌幅差額，他指中式餐館多舉辦大型聚餐與婚宴，因應每桌人數設限而未能營業，加上不如餐廳有人手、配套打入外賣市場，或與外賣平台合作，中式餐館做外賣的生意額只有3%至5%，較整體業界15%至25%的外賣生意低。他憶述近日有在灣仔區經營中式食肆的老闆指，儘管現時食肆每枱人數增至6人，仍只恢復五成的生意額。

黃指未來11與12月，因應聖誕、新年等節日，傳統上市民較會外出消費，以往生意會較其他月份高出兩至三成，是業界一年最重要的日子，期望政府持續控制疫情，逐步放寬禁聚令，令業界可恢復以往生意額。