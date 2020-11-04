空調承辦商前主管疑收9.4萬元回佣　與分判商東主同被控

廉政公署今日(4日)落案起訴1名空調承辦商前主管及1名分判商東主，控告2人涉嫌在分判空調清潔及安裝項目時貪污，涉及非法回佣共逾9.4萬港元。兩名被告已獲准保釋，將於本周五(6日)在西九龍裁判法院答辯。

葉柏良(45歲)，香港屋宇發展有限公司前主管，被控5項代理人接受利益罪名。同案被告鄭輝煌(49歲)，大地公司獨資東主，被控2項向代理人提供利益罪名。

葉柏良於案發時是空調工程公司香港屋宇發展1名主管，負責安排技工提供空調清潔及安裝服務，如出現人手短缺，香港屋宇發展會外判部分項目予分判商，包括由鄭輝煌擁有的大地。

其中兩項控罪指葉柏良涉嫌於2016年4月1日至12月31日期間，無合法權限或合理辯解而從香港屋宇發展一個分判商接受非法回佣合共最少約7600港元，作為把1間百貨公司及1間廟宇的空調項目判給該分判商的誘因或報酬。

另外2項控罪指葉柏良涉嫌於或約於2017年1月23日及2018年2月12日，無合法權限或合理辯解而每次從鄭輝煌接受非法回佣2萬港元，即合共4萬港元，作為判授多個空調項目予大地的誘因或報酬。另外2項控罪指鄭輝煌涉嫌以相同目的向葉柏良提供上述非法回佣4萬港元。

餘下1項控罪指葉柏良涉嫌於或約於2019年1月19日，無合法權限或合理辯解而從香港屋宇發展另1個分判商接受非法回佣約4.7萬港元，作為把多個空調項目判給該分判商的誘因或報酬。