區議會宣揚港獨問題嚴重　議員促當局正視及杜絕仇恨

今屆區議會由泛民主派主導，不少區議會拒絕籌辦或撥款資助本年的七一及十一活動，惟政府方面一直「懶理」。議員何君堯今午(4日)在立法會大會提出口頭質詢，當局承認，過去1年區議會分別否決近6成、4成的相關活動申請。有議員認為，現時區議會宣揚港獨問題嚴重，要求局方正視，杜絕區議會繼續煽動仇恨。

民政事務局局長徐英偉回應指，18區民政事務處每年都會主辦或協辦類似活動，但他指去年區議會社區參與計劃下，收到的活動申請數目及獲批出款項均大幅下降，其中否決的申請當中，七一活動的申請否決近6成，十一活動的申請否決則近4成。

徐續指，由於疫情關係，大部分活動要取消或延期，但縱使如此，18區民政事務處仍成功舉辦22個七一活動，及35個十一活動。惟不贊成在上述日子於各區街道兩旁懸掛五星旗或區旗，對道路使用者構成危險，擔心發生交通意外，引發公共安全問題。他又指，現時政府部門及公營機構在超過350多個地點展示五星旗及區旗。

議員梁美芬直斥局方增加國民意識的做法古舊，又強調部分區議會宣揚港獨問題嚴重，她認為區議員政見可以不同，但必須擁護《基本法》及效忠特區，促請當局正視問題，杜絕區議會繼續煽動仇恨。徐回應指，未來會加強與區議會諮詢架構合作交流，進一步解釋《憲法》及《港區國安法》等。

議員何君堯則認為在300多個地方懸掛五星旗及區旗，數目過少，詢問政府增加數字的可行性。議員周浩鼎同樣認為，節日懸掛旗幟是天經地義，不滿局方指要考慮公共安全，直言不是每條馬路都有安全問題，促局方「靈活一啲」。議員吳永嘉則希望政府可加強本港青年與內地的接觸及交流。